В Кемеровской области жительница США оштрафована за фотосъёмку мэра одного из городов

Алина Симоне прибыла в Россию по туристической визе. Находясь недалеко от посёлка Карагайлинский она сняла на фотокамеру встречу мэра Киселёвска Максима Шкарабейникова с местными жителями. Жители же представили девушку как журналистку издания The New York Times.

После этого глава Кисилевска потребовал у полиции проверить законность нахождения гражданки США в городе. В ФМС посчитали, что она собирала информацию по заданию западных СМИ, тем самым нарушив правила пребывания в России. 14 августа судья Кисилёвского городского суда признал Симоне виновной и назначил ей штраф в размере двух тысяч рублей, выдворять её за пределы России суд пока что не стал.

Туристка себя виновной не признаёт и крайне удивлена решением суда. Она до сих пор не может понять за что её наказали. Несколькими днями ранее Алина записала видео, в котором рассказала о том, что в Киселёвске очень красивые места и гостеприимные люди.