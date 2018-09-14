Дорожники Нижнего Тагила выбросили остатки асфальта в кусты на ул. Кулибина

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14 сентября жители Нижнего Тагила обнаружили неиспользованный асфальт в траве на ул. Кулибина.
Сюжеты: Нижний Тагил
14 сентября жители Нижнего Тагила вновь заметили в траве на обочине улицы Кулибина недалеко от авторынка «Кушвинский» остатки строительных материалов, в частности – неиспользованный асфальт.
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ИА «Все новости» сообщает, что виновников данной ситуации установить не удалось, однако прокуратура обещала инициировать проверку по факту происшествия.
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