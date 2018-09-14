Вопрос размещения технопарка «Кванториум» решается в мэрии Нижнего Тагила

Технопарк «Кванториум» администрация Нижнего Тагила планирует разместить в центре научно-технического творчества.
В администрации Нижнего Тагила решается вопрос с расположением технопарка «Кванториум». Данный федеральный образовательный проект направлен на развитие технических способностей у детей всех возрастов.
Одна из планируемых площадок – это центр научно-технического творчества, который принадлежит Нижнетагильскому институту испытания металлов.
Это хорошая площадка, там современное оборудование. На сегодня такого оборудования в наших учреждениях нет. Сегодня мы определили временные даты, когда нам необходимо отработать с вышестоящими организациями. В первую очередь это касается Института испытания металлов по использованию данного здания и того оборудования, которое там есть, рассказал заместитель главы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.
Реализация проекта «Кванториум» позволит расширить возможности Нижнего Тагила по подготовке инженерных кадров, а также получить финансирование на развитие образовательного проекта из регионального и федерального бюджетов.