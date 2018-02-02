2,2 млн рублей выделены на развитие предпринимательства в Нижнем Тагиле

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2,2 млн рублей получит Нижний Тагил на поддержку малого и среднего предпринимательства по программе «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года».
Сюжеты: Нижний Тагил
7 млн рублей распределят между городами Свердловской области на поддержку предпринимательства. Большая часть суммы — 2,2 млн рублей достались Нижнему Тагилу.
По 751,4 тысяч получат Волчанск, Серов, Карпинск и Краснотурьинск. 500 тысяч рублей перечислят в казну Первоуральска. 250,4 тысячи рублей направят в Верхнюю Туру, Верхнюю Салду, Каменск-Уральский, Красноуральск, Североуральск, сообщает «Тагильский рабочий».
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