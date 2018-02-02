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#домахорошо
2,2 млн рублей выделены на развитие предпринимательства в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2,2 млн рублей выделены на развитие предпринимательства в Нижнем Тагиле

Сегодня, 20:20Экономика
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