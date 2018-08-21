Взаимодействие бизнеса и власти обсуждалось на встрече тагильских предпринимателей
21 августа в Нижнем Тагиле предприниматели обсудили как нужно выстраивать отношения между властью, бизнесом и НКО.
На встрече бизнесмены обсудили вопросы привлечения ресурсов для реализации и продвижении проектов, представили план задач на ближайшие пять лет.
О целях встречи предпринимателей рассказала Светлана Загс.
Цель встречи — создать эффективную, взаимовыгодную площадку сотрудничества между властью, бизнесом и НКО на базе Уральского фонда поддержки и развития гражданских инициатив,рассказала в своей вступительной речи Светлана Загс.
Спикеры представили проекты методов и инструментов взаимодействия с властью и обществом.
Представитель НКО Сергей Партин рассказал об этой отрасли, обозначив ее нюансы.
Очень важный сектор развития, помимо бизнеса и власти, это НКО. Чаще всего НКО занимается благотворительностью, но нужно правильно понимать куда вкладывать инвестиции в этой отрасли,рассказал Сергей Партин.
Напомним, что в Нижнем Тагиле в рамках международной дружбы также пройдут четыре встречи с иностранцами. Жители города смогут встретится с монахом, кондитерами и гостьей из Гвинеи.