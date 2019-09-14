Врачи опровергли информацию об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии

Подобные действия противоречат российскому законодательству, пояснил Вячеслав Рак, потому отключение пациента невозможно. Он напомнил, что врачи борются за жизнь пациента до конца.

Другой вопрос, что на последних стадиях опухоли головного мозга у больного рано или поздно возникает состояние, когда лекарства уже не помогают и риск от медикаментов превышает возможную пользу,рассказал Рак.

Когда врачи диагностируют, что у пациента наступила данная стадия, они дают ему максимальную дозу лекарств и ждут того, сколько больной продержится. В таком случае, человек уже находится без сознания, а работа внутренних органов, дыхание и сердцебиение сбиты.

В реанимации таких больных все равно поддерживают до последнего. Бывает, что после кризиса человеку становится лучше, но процент таких случаев очень мал,отметил нейрохирург.