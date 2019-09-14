Врачи опровергли информацию об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии
Ранее в средствах массовой информации появились сведения о том, что актрису Анастасию Заворотнюк якобы отключили от интенсивной терапии. Сотрудник Центра радиохирургии НИИ имени Н. В. Склифосовского нейрохирург Вячеслав Рак поспешил опровергнуть недостоверную информацию, сообщает «Комсомольская правда».
Подобные действия противоречат российскому законодательству, пояснил Вячеслав Рак, потому отключение пациента невозможно. Он напомнил, что врачи борются за жизнь пациента до конца.
Другой вопрос, что на последних стадиях опухоли головного мозга у больного рано или поздно возникает состояние, когда лекарства уже не помогают и риск от медикаментов превышает возможную пользу,рассказал Рак.
Когда врачи диагностируют, что у пациента наступила данная стадия, они дают ему максимальную дозу лекарств и ждут того, сколько больной продержится. В таком случае, человек уже находится без сознания, а работа внутренних органов, дыхание и сердцебиение сбиты.
В реанимации таких больных все равно поддерживают до последнего. Бывает, что после кризиса человеку становится лучше, но процент таких случаев очень мал,отметил нейрохирург.
Напомним, что ранее стало известно о том, что актриса Анастасия Заворотнюк была введена в искусственную кому в одной из московских клиник. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что врачи прогнозируют несколько дней жизни, так как начался отёк мозга. Медики испробовали все возможные методы лечения. Также он добавил, что близкие Заворотнюк «готовятся к ее уходу». Предполагаемой причиной госпитализации актрисы назывался рак мозга.