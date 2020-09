Дал закурить: задержан подозреваемый в убийстве ранее судимого екатеринбуржца

В Екатеринбурге был задержан подозреваемый в убийстве 18-летнего молодого человека у бара «Американка», сообщает E1.

Им оказался 18-летний житель Ирбита. Его задержали на Уктусе. Ему было предъявлено обвинение по статье «Убийство». Теперь обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, все началось с просьбы «закурить». Несмотря на то, что задержанный выполнил просьбу, избежать конфликта не получилась. Молодые люди вышли выяснять отношения за пределы бара. Оскорбления послужили причиной драки. По данным полиции, обвиняемый не был знаком с убитым. В следственном комитете изданию рассказали, что мужчина был задержан по горячим следам. Напомним, инцидент произошел возле бара «Американка». Между молодым человеком и группой людей произошел конфликт, в результате которого завязалась драка. На теле погибшего обнаружено 10 ранений. Погибший ранее был судим за грабеж.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter