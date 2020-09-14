Дал закурить: задержан подозреваемый в убийстве ранее судимого екатеринбуржца

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, все началось с просьбы «закурить». Несмотря на то, что задержанный выполнил просьбу, избежать конфликта не получилась. Молодые люди вышли выяснять отношения за пределы бара. Оскорбления послужили причиной драки.