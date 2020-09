В Екатеринбурге появится зал для субкультур в новом здании филармонии

В Екатеринбурге внесли изменения в концепцию концертного комплекса с новыми залами для Свердловской филармонии. Например, для молодежных субкультур, сообщает Е1.

Концепция здания была разработана бюро Захи Хадид. Но архитекторы не учли того, что в нем будет работать филармония. По словам директора Свердловской филармонии Александра Колотурского, специалисты должны будут внести несколько поправок. В концепцию добавят комплекс для работы с молодежью, должен появиться пятый зал. В нем можно будет проводить все молодежные мероприятия. В филармонии появится больше пространств для посетителей. По словам директора, комплекс должен работать для людей, которые пришли не только в концертный зал, должны быть также кафе, магазины и даже небольшой музей. На внесение поправок в концепцию ушло три месяца. Напомним, что депутатами Заксобрания выделено 500 миллионов рублей на строительство нового здания филармонии в Екатеринбурге. Жители дома, который сносят для строительства выступали против, но власти смогли найти с ними решение и выкупили квартиры. В центре Екатеринбурга начался снос дома под строительство филармонии

