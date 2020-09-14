В Екатеринбурге появится зал для субкультур в новом здании филармонии

Концепция здания была разработана бюро Захи Хадид. Но архитекторы не учли того, что в нем будет работать филармония.
По словам директора Свердловской филармонии Александра Колотурского, специалисты должны будут внести несколько поправок.
В концепцию добавят комплекс для работы с молодежью, должен появиться пятый зал. В нем можно будет проводить все молодежные мероприятия.
В филармонии появится больше пространств для посетителей.
По словам директора, комплекс должен работать для людей, которые пришли не только в концертный зал, должны быть также кафе, магазины и даже небольшой музей.
На внесение поправок в концепцию ушло три месяца.
Напомним, что депутатами Заксобрания выделено 500 миллионов рублей на строительство нового здания филармонии в Екатеринбурге. Жители дома, который сносят для строительства выступали против, но власти смогли найти с ними решение и выкупили квартиры.