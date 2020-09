В Нижнем Тагиле прошел третий фестиваль уличного спорта «Цени то, что есть»

13 сентября на Девятом поселке Нижнего Тагила прошел третий фестиваль уличного спорта «Цени то, что есть!», организованный инвалидом-общественником Александром Коченковым.

В фестивале приняло участие 300 человек. Все победители были награждены призами и подарками. Благодаря хорошей погоде и отличному настрою все получилось,рассказал TagilCity.ru организатор мероприятия Александр Коченков. В этом году новинками дисциплин фестиваля стали настольный теннис и батл по уличным танцам. В связи с пандемией ребята-участники были разведены по времени, то есть организаторы смогли избежать большого скопления людей. Завершающей фишкой нашего фестиваля в этом году было выступление кавер-группы Honey Keys. Это подарок для всех жителей 9 поселка и для участников. Так сказать, поставили жирную точку в этом году,поделился Александр. Третий фестиваль уличного спорта «Цени то, что есть» Photo: группа Спортаг во "Вконтакте" Напомним, что фестиваль проходил на новой спортплощадке в микрорайоне Девятый поселок, она была построена в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На строительство выделили около 16 миллионов рублей. В Нижнем Тагиле в 9-м поселке готовят к сдаче новую спортивную площадку

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter