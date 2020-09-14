В Нижнем Тагиле прошел третий фестиваль уличного спорта «Цени то, что есть»

В фестивале приняло участие 300 человек. Все победители были награждены призами и подарками. Благодаря хорошей погоде и отличному настрою все получилось,рассказал TagilCity.ru организатор мероприятия Александр Коченков.
В этом году новинками дисциплин фестиваля стали настольный теннис и батл по уличным танцам.
В связи с пандемией ребята-участники были разведены по времени, то есть организаторы смогли избежать большого скопления людей.
Завершающей фишкой нашего фестиваля в этом году было выступление кавер-группы Honey Keys. Это подарок для всех жителей 9 поселка и для участников. Так сказать, поставили жирную точку в этом году,поделился Александр.
Напомним, что фестиваль проходил на новой спортплощадке в микрорайоне Девятый поселок, она была построена в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На строительство выделили около 16 миллионов рублей.