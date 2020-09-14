Заказал роллы - попал в СИЗО: жителя Екатеринбурга обвиняют в сбыте наркотиков

Его скрутили, избили, а в квартире произвели обыск на наличие наркотических средств. Вместе с полицейскими находились понятые. Никаких запрещенных веществ найдено не было, однако мужчину вместе с женой забрали в отделение полиции. Там его заставили написать заявление о том, что телесные повреждения получены в результате падения.