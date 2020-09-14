Заказал роллы - попал в СИЗО: жителя Екатеринбурга обвиняют в сбыте наркотиков

Заказал роллы - попал в СИЗО: жителя Екатеринбурга обвиняют в сбыте наркотиков

Сегодня, 14:33ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Житель Екатеринбурга заказал роллы, а вместо этого полиция взяла штурмом его квартиру, сообщает Е1.RU со ссылкой на адвоката потерпевшего.

В апреле 2020 года обвиняемый заказал роллы, однако когда он вышел для того чтобы рассчитаться с курьером, в квартиру вломилась полиция для проведения обыска.

Его скрутили, избили, а в квартире произвели обыск на наличие наркотических средств. Вместе с полицейскими находились понятые. Никаких запрещенных веществ найдено не было, однако мужчину вместе с женой забрали в отделение полиции. Там его заставили написать заявление о том, что телесные повреждения получены в результате падения.

После этого обвиняемый четыре месяца находился в СИЗО. Его подозревают в сбыте наркотиков в крупном размере, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Полицейская операция являлась контрольной закупкой. Некий человек заявил, что приобретал у мужчины наркотики. Однако он не мог назвать адрес подозреваемого, также у него не было никаких контактов мужчины. По его версии было два эпизода покупки.

Было заявлено множество ходатайств для проверки этой версии. Была просьба о проверке обвиняемого на полиграфе, но в ней было отказано.

По словам адвоката, за пять месяцев следствие так и не добыло доказательств вины мужчины.

На данный момент мужчина выпущен из СИЗО, однако уголовное дело против него не прекращено.

Комментарии в УМВД по Екатеринбургу обещали предоставить позже.

Напомним, что 7 сентября в Нижнем Тагиле задержали мужчину, подозреваемого в сбыте и хранении наркотических средств в особо крупных размерах Он обматывал товар красной изолентой.

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