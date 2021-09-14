Найден виновный в сходе с рельс трамвая в Екатеринбурге

На предприятии сделали вывод, что сам водитель невиновен в технической неисправности трамвая. Причиной аварии стала лопнувшая ступица. Поэтому колесная пара сошла с рельс, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.
Так, сделан вывод, что первопричиной стала именно поломка. Однако то, что произошло в дальнейшем, уже является неграмотными действиями водителя.
По словам собеседника издания, водитель потащил вагон и даже не смотрел в зеркала. Также он не выказывал реакции на сигналы водителей.
Напомним, 10 сентября 2021 года в Екатеринбурге вагон трамвая сошел с рельс. Его развернуло. В результате он «вспахал» асфальт и снес ограждение.