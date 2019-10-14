Свердловчанин осужден на 13 лет за 301 закладку с наркотиками
Сегодня, 10:36ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Житель Свердловской области Илья Захаров признан виновным в незаконном сбыте наркотиков и покушении на сбыт наркотиков, сообщает региональная прокуратура.
Весной этого года у Захарова с целью обогащения возник преступный умысел на реализацию наркотических средств через интернет. Для этого мужчина направился из поселка Рефтинский в Екатеринбург, где купил у неустановленного лица наркотик массой более 150 граммов.
Затем Захаров расфасовал наркотики в 301 сверток и разместил закладки на территории коллективных садов Асбестовского ГО, однако был задержан сотрудниками полиции.
Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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