Свердловская область стала лидером УрФО по количеству принятых международных посылок
Сегодня, 12:09ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
33% от всего объема международных посылок в УрФО поступает в Свердловскую область, сообщает пресс-служба «Почты России».
На втором месте находится Челябинская область, туда поступает 24% международных посылок, на третьем месте расположился ХМАО. Всего в свердловские почтовые отделения с начала года поступило 6,4 миллиона отправлений из-за границы.
Наибольшее число отправлений из Китая поступает в Екатеринбург, в октябре там планируют принять 4,7 миллиона посылок, что в 2,4 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Это связывают с увеличением числа авиарейсов из Китая.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей