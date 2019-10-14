Свердловская область стала лидером УрФО по количеству принятых международных посылок

На втором месте находится Челябинская область, туда поступает 24% международных посылок, на третьем месте расположился ХМАО. Всего в свердловские почтовые отделения с начала года поступило 6,4 миллиона отправлений из-за границы.

Наибольшее число отправлений из Китая поступает в Екатеринбург, в октябре там планируют принять 4,7 миллиона посылок, что в 2,4 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Это связывают с увеличением числа авиарейсов из Китая.