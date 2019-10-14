В Екатеринбурге улицам «вернули» дореволюционные названия
Сегодня, 12:26ОбществоФото: «Екатеринбург Консервативный»
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Сообщество «Екатеринбург Консервативный» разместило в столице Урала листовки с дореволюционными названиями улиц.
Сюжеты: Екатеринбург
На листовках указаны исторические названия улиц, а также их краткая история. Например, на улице Малышева размещена листовка «Покровский проспект». Написано, что это одна из старейших улиц города. На улице располагались администрации города, гостиницы, банки и магазины.
На улице Карла Либкнехта размещена листовка «Вознесенский проспект». На ней написано, что там проходила одна из границ крепости, ранее окружавшей Екатеринбург. Кроме того, уточняется, что название Вознесенской присвоено улице после строительства одноименного храма, а ранее она называлась Генеральская.
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Также улица Свердловская названа Арсеньевским проспектом, 8 Марта — Уктусским проспектом, улица Луначарского была Васенцовской улицей.
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