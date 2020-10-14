На Урале СКР возбудил уголовное дело из-за полученных мужчиной ожогов в котельной

Утром 12 октября в помещении котельной одного из предприятий в Верхней Пышме мужчина получил обширные термические ожоги. По версии следствия, он травмировался из-за хлопка парового котла, который работает на дизельном топливе. Предварительной причиной является неисправность котла, либо допущение нарушений при его эксплуатации. Пострадавший находится в больнице.