На Урале СКР возбудил уголовное дело из-за полученных мужчиной ожогов в котельной

В Верхней Пышме органами СКР Свердлолвской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, сообщают на сайте ведомства.

Утром 12 октября в помещении котельной одного из предприятий в Верхней Пышме мужчина получил обширные термические ожоги. По версии следствия, он травмировался из-за хлопка парового котла, который работает на дизельном топливе. Предварительной причиной является неисправность котла, либо допущение нарушений при его эксплуатации. Пострадавший находится в больнице. По данному факту следственным отделом по городу Верхняя Пышма СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда» (ч.1 ст. 143 УК РФ). В рамках расследования выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося. Проводится судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда, причиненного мужчине, решается вопрос о проведении судебно-технической экспертизы для установления точной причины произошедшего. Напомним, в сентябре в Ревде возбудили уголовное дело по факту смерти слесаря на «НЛМК-Урал». В Ревде возбудили уголовное дело по факту смерти слесаря на «НЛМК-Урал»

