На Урале СКР возбудил уголовное дело из-за полученных мужчиной ожогов в котельной

На Урале СКР возбудил уголовное дело из-за полученных мужчиной ожогов в котельной

Сегодня, 13:41ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Верхней Пышме органами СКР Свердлолвской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, сообщают на сайте ведомства.

Утром 12 октября в помещении котельной одного из предприятий в Верхней Пышме мужчина получил обширные термические ожоги. По версии следствия, он травмировался из-за хлопка парового котла, который работает на дизельном топливе. Предварительной причиной является неисправность котла, либо допущение нарушений при его эксплуатации. Пострадавший находится в больнице.

По данному факту следственным отделом по городу Верхняя Пышма СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда» (ч.1 ст. 143 УК РФ).

В рамках расследования выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося. Проводится судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда, причиненного мужчине, решается вопрос о проведении судебно-технической экспертизы для установления точной причины произошедшего.

Напомним, в сентябре в Ревде возбудили уголовное дело по факту смерти слесаря на «НЛМК-Урал».

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