В Ревде возбудили уголовное дело по факту смерти слесаря на «НЛМК-Урал»

В Ревде возбуждено уголовное дело по факту смерти работника на промышленном предприятии «НЛМК-Урал», сообщает Следственный комитет РФ по Свердловской области.

Смертельный случай произошел утром 7 сентября 2020 года. По версии следствия, происшествие случилось в ходе выполнения работ по замене металлических тросов на электромостовом кране. 57-летний слесарь в цехе по ремонту металлургического оборудования получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. По данному возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч.2 ст. 143 УК РФ). В настоящее время выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Напомним, что ранее в Свердловском областном суде был ужесточен приговору по делу об обрушении крыши на заводе имени Калинина (ЗиК). В результате погибли четыре человека. На Урале ужесточили приговор по делу об обрушении крыши на оборонном предприятии

