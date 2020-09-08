В Ревде возбудили уголовное дело по факту смерти слесаря на «НЛМК-Урал»

В Ревде возбудили уголовное дело по факту смерти слесаря на «НЛМК-Урал»

Сегодня, 13:39ОбществоPhoto: pixabay.com
В Ревде возбуждено уголовное дело по факту смерти работника на промышленном предприятии «НЛМК-Урал», сообщает Следственный комитет РФ по Свердловской области.

Смертельный случай произошел утром 7 сентября 2020 года.

По версии следствия, происшествие случилось в ходе выполнения работ по замене металлических тросов на электромостовом кране. 57-летний слесарь в цехе по ремонту металлургического оборудования получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.

По данному возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч.2 ст. 143 УК РФ).

В настоящее время выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

Напомним, что ранее в Свердловском областном суде был ужесточен приговору по делу об обрушении крыши на заводе имени Калинина (ЗиК). В результате погибли четыре человека.

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