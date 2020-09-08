В Ревде возбудили уголовное дело по факту смерти слесаря на «НЛМК-Урал»

Смертельный случай произошел утром 7 сентября 2020 года.
По версии следствия, происшествие случилось в ходе выполнения работ по замене металлических тросов на электромостовом кране. 57-летний слесарь в цехе по ремонту металлургического оборудования получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.
По данному возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ч.2 ст. 143 УК РФ).
В настоящее время выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента, а также сбор и закрепление доказательственной базы.
Напомним, что ранее в Свердловском областном суде был ужесточен приговору по делу об обрушении крыши на заводе имени Калинина (ЗиК). В результате погибли четыре человека.