Свердловский «Магнит» оштрафован за неправильное ношение масок продавцами

В Свердловской области магазин «Магнит» оштрафован за неправильно надетые продавцами защитные маски, пишет пресс-служба областного суда.

Проверка проводилась летом 2020 года в магазине Ивделя. Продавцы надевали маски таким образом, что органы дыхания оставались неприкрытыми и обслуживали клиентов без перчаток. Кроме того, в торговом зале не соблюдалась социальная дистанция. Фотографии нарушения были направлены в городской суд, где был назначен штраф в размере 200 тысяч рублей за невыполнение мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. АО «Тандер» (магазин «Магнит») попыталось обжаловать решение в Свердловском областном суде, но решение Ивдельского горсуда осталось без изменений. Напомним, в Нижнем Тагиле торговая сеть магазинов «Магнит» задолжала за вывоз мусора более 200 миллионов рублей. Ведутся судебные разбирательства. Отмечается, что ни один платеж за обращение с ТКО не был выплачен организацией добровольно. Сеть магазинов «Магнит» задолжала за вывоз мусора более 20 миллионов рублей

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter