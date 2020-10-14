Свердловский «Магнит» оштрафован за неправильное ношение масок продавцами

Напомним, в Нижнем Тагиле торговая сеть магазинов «Магнит» задолжала за вывоз мусора более 200 миллионов рублей. Ведутся судебные разбирательства. Отмечается, что ни один платеж за обращение с ТКО не был выплачен организацией добровольно.