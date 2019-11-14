Квоты выполнены: в Нижнем Тагиле прошло заседание совета по делам инвалидов

Всего организаций, которые принимают на работу инвалидов и у них трудится более 100 человек — 138. Квоты выполняются 110-ю из них. Невыполнение в Нижнем Тагиле составляет 30 человек.

За 10 месяцев с целью поиска работы в Центр занятости обратились 432 гражданина с инвалидностью. Трудоустроены на данный момент 169 человек, еще 34 проходят профессиональное обучение.

Также в рамка мероприятия обсуждались итоги работы спортивно-адаптивной школы за 2019 год, где на данный момент занимается 305 детей. 190 из них занимаются спортивной подготовкой — баскетболом, велоспортом, дзюдо, легкой атлетикой, пауэрлифтингом и плаванием.

257 спортсменов школы принимали в 2019 году участие в различных соревнованиях, 124 выиграли, а еще 112 заняли на турнирах вторые и третьи места. Из них 21 победитель и 16 призеров чемпионатов и первенств России, 90 воспитанников имеют спортивные разряды, 13 являются кандидатами мастера спорта, свыше 40 входят в состав сборных команд Свердловской области по различным видам спорта, отметила директор школы Галина Пономарева.

Однако школа занимается не только спортивной подготовкой. В учреждении также проводятся занятия по спортивно-оздоровительной работе.