Водители хамят пассажирам в маршрутных такси – тагильчане жалуются

По словам пользователя, он ехал на переднем месте, и вдруг заметил, как водитель устроил настоящие гонки:

От меня конечно речь: «Не рули, как Шумахер, людей везешь и их жизнью рискуешь!». В ответ он притормаживает маршрутку и говорит: «Выходи!». Я отвечаю, мол, вы не довезли меня до места назначения, и сижу. Едем дальше, он снова останавливается и говорит, чтоб я вышел…

Далее между водителем и пассажиром завязалась настоящая словесная перепалка, причем тагильчанин уверился, что водитель имеет «что-то против русских», ну а водитель предложил доехать до конечной и во всем разобраться. Благо, разрешилось миром.

Похожая история случилась с пользовательницей Инной, которая ехала на одном из гальянских рейсов. По ее словам, на переднем сиденье также находился мужчина, который заметил, что водитель разговаривает по телефону. В грубой форме он велел прекратить всяческие разговоры – это запрещено и действительно подвергает опасности пассажиров, рассеивает внимание человека за рулем.

В ответ, к слову, водитель пробурчал в трубку: «Ну все, давай, а то мне пассажир предъявляет». Более того, буквально через пару минут вновь раздался телефонный звонок и водитель без зазрения совести продолжил беседу. Правда, пассажир, сделавший замечание уже успел выйти.

Сразу отметим, качество услуг перевозок контролируют компании-перевозчики. Их телефон обязан висеть в каждой маршрутке, и они следят по системе ГЛОНАСС за передвижением маршрутных такси, и именно к ним необходимо обращаться, если вы стали свидетелем нарушений со стороны водителей маршруток. Вот перечень компаний-перевозчиков:

НП «Объединение «Союз-НТ»: пр. Строителей, 29, тел.: 25-00-00;

ООО «Фирма «Тагилавтосервис»: ул. Кулибина, 64, тел.: 49-43-97;

ООО «Тагилтранском»: ул. Краснознаменная, 134, тел.: 48-86-46;

ООО «СТК «Строитель-Т»: ул. Индустриальная, 50, тел.: 25-01-38.

Остается добавить: берегите себя, только от нас самих зависит наша безопасность, не стоит позволять людям, от которых зависит наша жизнь, невнимательно относиться к своим обязанностям. И спасибо тем водителям маршрутных такси, которые знают свое дело, и в чьих машинах пассажиры чувствуют себя комфортно и уверенно.

С другими проблемами сталкиваются водители собственных автомобилей. Помимо хамства на дорогах, им приходится иметь дело с техническими неполадками. Не являясь по сути поломкой, плохая шумоизоляция влияет на качество езды - водитель отвлекается, раздражается и может допустить ошибки, которые приведут к аварии. Такие проблемы лучше устранять сразу же, тем более, что тюнинг-ателье занимается этим профессионально.