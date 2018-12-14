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814 мигрантов зарегистрированы в одном нежилом помещении в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Hammer metal weapon product justice court 477122 pxhere.com

814 мигрантов зарегистрированы в одном нежилом помещении в Екатеринбурге

Сегодня, 14:23ОбществоФото: pxhere.com
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