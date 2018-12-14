814 мигрантов зарегистрированы в одном нежилом помещении в Екатеринбурге
Сегодня, 14:23ОбществоФото: pxhere.com
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ООО «Стройкомплектмонтаж» в Екатеринбурге зарегистрировало 814 мигрантов в одном нежилом помещении.
В здании на улице Удельной были зарегистрированы 814 иностранцев, однако там проживали 25 человек. Следовательно, 796 человек не проживали по данному адресу, не считая того, что такое количество человек не может жить в одном помещении.
На момент проверки в помещении было установлено 80-90 койко-мест.
Поскольку данные, предоставленные компанией в миграционную службу, не соответствовали действительности. По решению суда ООО «Стройкомплектмонтаж» оштрафовано на 575 тысяч рублей. Кроме того, директору предприятия назначен штраф в размере 35 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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