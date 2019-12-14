В СК не нашли вины врачей в смерти десятимесячного мальчика в больнице Екатеринбурга

Судебно-медицинская экспертиза не выявила связи между смертью ребенка и действиями врачей. Поэтому в СУ СКР по Свердловской области было принято решение о прекращении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Напомним, мальчик умер 12 мая в областной больнице. По словам мамы ребенка, его лечили от ОРВИ, однако после смерти выяснилось, что у мальчика был менингит. Экспертиза показала, что болезнь проходила нетипично, также специалисты обнаружили нарушения в документации.

Имеют место дефекты ведения медицинской документации, не всегда интерпретируются исследования, проведенные в учреждении, отсутствует осмотр заведующего отделением, отсутствует обоснование диагноза, не взят СРБ в тот момент, как проведен биохимический анализ крови, говорится в результатах экспертизы.