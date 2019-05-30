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#домахорошо
На Урале возбуждено уголовное дело после смерти ребенка в больнице
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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На Урале возбуждено уголовное дело после смерти ребенка в больнице

Сегодня, 10:22ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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