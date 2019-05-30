На Урале возбуждено уголовное дело после смерти ребенка в больнице
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» после смерти 10-месячного ребенка в больнице Екатеринбурга, пишет портал Е1.
Расследованием занимается следственный отдел по городу Заречный. Семья погибшего мальчика проживает в Белоярском. Там в больнице, по мнению матери, ребенку был поставлен неправильный диагноз и назначено неверное лечение, в следствие чего было упущено время, и ребенок скончался.
Напомним, что в начале мая этого года 10-месячному мальчику стало плохо, у него поднялась температура. Мать вызвала медиков, которые диагностировали у ребенка ОРВИ, назначив лечение. Мальчику становилось хуже. Госпитализировать малыша в Белоярскую детскую больницу согласились только со второго раза. Там, по мнению матери, ребенку не могли поставить правильный диагноз. Ребенка перевели в реанимацию откуда его госпитализировали в Екатеринбург. В Областной клинической больнице ребенок скончался. Экспертиза показала, что у мальчика был менингит.
В рамках расследования уголовного дела будут опрошены свидетели и медработники, запрошены выписки из истории болезни, назначены необходимые экспертизы.