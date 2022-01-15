Новогоднюю мечту юного футболиста исполнил глава Нижнего Тагила

Новогоднюю мечту юного футболиста исполнил глава Нижнего Тагила
Новогоднюю мечту юного футболиста исполнил глава Нижнего Тагила
Сегодня, 10:58ОбществоФото: 1MI

Глава Нижнего Тагила исполнил мечту юного футболиста

Мечту 15-летнего Сабира Гурбанова в рамках всероссийской акции «Елка желаний» исполнил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Глава города подарил юному спортсмену футбольные бутсы, поздравил Сабира и его родителей с наступившим Новым годом, а также пожелал мальчику успехов в учебе и в футболе.

Я верил, что мое новогоднее желание исполнится. Обязательно надену их на следующую тренировку,поделился Сабир.

Юный тагильчанин уже шесть лет занимается в спортшколе «Юность» и хочет связать свою жизнь с футболом. Его команда уже успела завоевать несколько призовых мест в городских и областных соревнованиях, сообщили в пресс-службе городской администрации. На поле Сабир выступает в роли полузащитника.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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