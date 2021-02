«Чуть не выколол глаз»: екатеринбуржец подал в суд на ресторан из-за травмы ребенка

Житель Екатеринбурга подал в суд на ресторан PLOV project с требованием о выплате 200 тысяч рублей за травму, которую его трехлетний сын получил в детской комнате заведения.

Однако рестораторы не согласны со своей виной и намерены оспорить иск. Происшествие случилось 19 октября 2019 года. Семья отдыхала в ресторане, а ребенка отдали под присмотр в детскую комнату. По словам отца, там сын рассек глаз. Сотрудники говорили, что он просто упал, однако в комнате торчали болты из-под обивки. Сотрудники ресторана обработали рану и предложили не оплачивать обед. Мы поехали в травмпункт. Рассечение было такое серьезное, что его нужно было зашивать,рассказал отец пострадавшего Е1. Он отметил, что шрам от раны до сих пор виден на лице мальчика. После случившегося сын стал бояться детских комнат и оставаться наедине с чужими людьми. Отец подал иск в суд на возмещение морального вреда на 200 тысяч рублей. По словам его адвоката, что на сегодняшний день ресторан не выплатил ни копейки. В самом ресторане говорят, что они оказали посильную помощь. Кроме того, семье предложили трансфер до травмпункта, не оплачивать счет и разумную, на их взгляд, компенсацию за произошедшее. Ожидается, что судебное решение по этому случаю будет вынесено на этой неделе. Напомним, директор частного детского сада в Нижнем Тагиле должна выплатить более 200 тысяч рублей за травму, которую получил мальчик в учреждении. После того, как ребенок травмировался, у него остались большие шрамы на лице. Сейчас приставы арестовали ее счета. Более 200 тысяч за изрезанное лицо ребенка должен тагильский частный детский сад

Related news: Приставы арестовали счета директора тагильского детсада для выплат ребенку за травму

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter