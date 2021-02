Инфекционная больница Нижнего Тагила ищет поставщика медикаментов за 13,8 млн рублей

Городская инфекционная больница Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску поставщика медикаментов. Согласно техзаданию, исполнитель должен выполнить услугу для обеспечения нужд больницы. Начальная цена договора составляет 13,8 миллиона рублей, выше этой суммы кандидаты предложить не могут.

В перечень поставляемых препаратов входит «Амоксициллин», «Линезолид», «Цефоперазон», «Парацетомол» и другие лекарства. Медикаменты должны поставить партиями по заявке заказчика в течение пяти дней со дня получения заявки. Период поставок: со дня заключения договора по 31 декабря 2021. Поставщик должен доставить товар в здание больницы по адресу улица Сульфатная, 4. Способ размещения закупки — открытый аукцион в электронной форме. Заявки на участие можно подавать с 12 февраля по 1 марта. Проведут аукцион и подведут итоги закупки уже 2 марта. Напомним, в октябре прошлого года инфекционная больница за 4 миллиона рублей искала поставщика антибиотиков. В перечень заказанных препаратов входил «Азитромицин», который назначается, в том числе и для лечения COVID-19.

