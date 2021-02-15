Инфекционная больница Нижнего Тагила ищет поставщика медикаментов за 13,8 млн рублей

В перечень поставляемых препаратов входит «Амоксициллин», «Линезолид», «Цефоперазон», «Парацетомол» и другие лекарства. Медикаменты должны поставить партиями по заявке заказчика в течение пяти дней со дня получения заявки. Период поставок: со дня заключения договора по 31 декабря 2021. Поставщик должен доставить товар в здание больницы по адресу улица Сульфатная, 4.