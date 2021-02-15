Инфекционная больница Нижнего Тагила ищет поставщика медикаментов за 13,8 млн рублей

В перечень поставляемых препаратов входит «Амоксициллин», «Линезолид», «Цефоперазон», «Парацетомол» и другие лекарства. Медикаменты должны поставить партиями по заявке заказчика в течение пяти дней со дня получения заявки. Период поставок: со дня заключения договора по 31 декабря 2021. Поставщик должен доставить товар в здание больницы по адресу улица Сульфатная, 4.
Способ размещения закупки — открытый аукцион в электронной форме. Заявки на участие можно подавать с 12 февраля по 1 марта. Проведут аукцион и подведут итоги закупки уже 2 марта.
Напомним, в октябре прошлого года инфекционная больница за 4 миллиона рублей искала поставщика антибиотиков. В перечень заказанных препаратов входил «Азитромицин», который назначается, в том числе и для лечения COVID-19.