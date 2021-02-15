Из-за массовых увольнений Среднеуральскую птицефабрику проверит прокуратура

Не может быть, что практически 100% работников предприятия в один день решили уволиться. Я думаю, что с ними могли вестись разговоры, переговоры, где-то убеждения. Поэтому я обратился в прокуратуру, чтобы она проверила законность,говорит Андрей Альшевский.