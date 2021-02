Из-за массовых увольнений Среднеуральскую птицефабрику проверит прокуратура

Проверка Среднеуральской птицефабрики была назначена после жалобы сотрудников на многочисленные увольнения. Из 800 человек работу на данный момент продолжают всего 202 сотрудника.

Прокуратура также приняла заявление депутата Госдумы Андрея Альшевских. Он считает, что массовое сокращение сотрудников является незаконным, пишет E1. Не может быть, что практически 100% работников предприятия в один день решили уволиться. Я думаю, что с ними могли вестись разговоры, переговоры, где-то убеждения. Поэтому я обратился в прокуратуру, чтобы она проверила законность,говорит Андрей Альшевский. Напомним, на прошлой неделе птицефабрика закрыла линию по производству бройлеров, из-за чего и начались массовые увольнения сотрудников. Генеральный директор Максим Максимов говорит о том, что персоналу были выплачены все необходимые компенсации. Также он сообщил, что в ближайшее время увольнение сотрудников не планируется. Сокращение объемов производства у нас происходит с июля 2020 года. При этом нет сокращения персонала — люди уходят по соглашению сторон,утверждает Максим Максимов.

