Снесен последний частный дом на территории парка «Народный» в Нижнем Тагиле

Напомним, домом владела семья Пименовых. После начала строительства парка «Народный» в 2017 году количество прописанных в помещении увеличилось до восьми. Эксперт в сфере недвижимости считает, что таким образом семья пыталась добиться получения нескольких квартир, так как среди прописавшихся были дети. Кроме того, решался вопрос о том, кому именно из семьи принадлежит дом. Затем здание выставили на продажу. Сначала владельцы хотели за него 30 миллионов рублей, но в последствии снизили сумму до 15 миллионов.