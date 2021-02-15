Снесен последний частный дом на территории парка «Народный» в Нижнем Тагиле

Снесен последний частный дом на территории парка «Народный» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:01ОбществоPhoto: TagilCity.ru
В парке «Народный» в Нижнем Тагиле с помощью экскаватора был демонтирован последний частный дом.

15 февраля был демонтирован последний жилой частный дом на улице Ветеринарная. Он располагался на территории парка «Народный». В мэрии сообщили, что благодаря сносу парк обретет завершенный облик.

Здание было разрушено с помощью специальной техники. На кадрах видно, как экскаватор ковшом ломает деревянные стены дома.

Video:Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В пресс-службе администрации с изданием поделились, что участок будет облагорожен. Решается вопрос о том, для чего будет использована освободившаяся площадка.

Photo:TagilCity.ru

Мэрия добилась через суд выкупа дома и участка под ним за три миллиона рублей. Экс-владельцы здания не согласны с таким решением.

Мы рассчитывали на сумму в девять миллионов. Это приемлемая цена, мне кажется. Будем обжаловать решение суда, рассказал АН «Между строк» один бывших собственников.

Напомним, домом владела семья Пименовых. После начала строительства парка «Народный» в 2017 году количество прописанных в помещении увеличилось до восьми. Эксперт в сфере недвижимости считает, что таким образом семья пыталась добиться получения нескольких квартир, так как среди прописавшихся были дети. Кроме того, решался вопрос о том, кому именно из семьи принадлежит дом. Затем здание выставили на продажу. Сначала владельцы хотели за него 30 миллионов рублей, но в последствии снизили сумму до 15 миллионов.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
НародныйдомпарксносНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы