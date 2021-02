Снесен последний частный дом на территории парка «Народный» в Нижнем Тагиле

В парке «Народный» в Нижнем Тагиле с помощью экскаватора был демонтирован последний частный дом.

15 февраля был демонтирован последний жилой частный дом на улице Ветеринарная. Он располагался на территории парка «Народный». В мэрии сообщили, что благодаря сносу парк обретет завершенный облик. Здание было разрушено с помощью специальной техники. На кадрах видно, как экскаватор ковшом ломает деревянные стены дома. Video: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила В пресс-службе администрации с изданием поделились, что участок будет облагорожен. Решается вопрос о том, для чего будет использована освободившаяся площадка. Photo: TagilCity.ru Мэрия добилась через суд выкупа дома и участка под ним за три миллиона рублей. Экс-владельцы здания не согласны с таким решением. Мы рассчитывали на сумму в девять миллионов. Это приемлемая цена, мне кажется. Будем обжаловать решение суда, рассказал АН «Между строк» один бывших собственников. Напомним, домом владела семья Пименовых. После начала строительства парка «Народный» в 2017 году количество прописанных в помещении увеличилось до восьми. Эксперт в сфере недвижимости считает, что таким образом семья пыталась добиться получения нескольких квартир, так как среди прописавшихся были дети. Кроме того, решался вопрос о том, кому именно из семьи принадлежит дом. Затем здание выставили на продажу. Сначала владельцы хотели за него 30 миллионов рублей, но в последствии снизили сумму до 15 миллионов.

