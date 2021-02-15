Свердловская область потеряла позиции в рейтинге регионов по качеству жизни

Средний Урал оказался на 15 месте по итогам 2020 года. В предыдущем рейтинге регион занимал 13 место.
На 14 позиции, рядом со Свердловской областью, разместилась Тюменская область, а на 16 месте — Самарская область. Данные приведены по исследованиям специалистов РИА Новости.
В «топе» находятся Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Эксперты считают, что в ближайшие годы тройка лидеров останется неизменной. Замыкают рейтинг Республика Тыва, Забайкальский край, Карачаево-Черкесская Республика, Еврейская автономная область, Республика Бурятия.
Претенденты рассматриваются специалистами по 70 параметрам. Учитывается экономическая, социальная и другие составляющие. Специалисты рассматривали уровень доходов жителей, занятость и рынок труда, условия проживания, безопасность, экологию и демографию, образование и здоровье и прочие аспекты.
Напомним, столица Среднего Урала Екатеринбург, по рейтингу Финансового университета правительства РФ, поднялся на шестое место по качеству жизни среди городов России в 2020 году.