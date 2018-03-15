570 новых мест в детских садах Вагонки организуют в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Также будут созданы 40 дополнительных мест в уже действующих детских садах.

Всего Дзержинский район получит 570 дополнительных мест для дошкольников — таковы итоги сегодняшнего совещания в администрации города, в котором участвовали глава города Сергей Носов, начальник управления образования Нижнего Тагила Игорь Юрлов, заместитель мэра Нижнего Тагила по социальным вопросам Валерий Суров, а также руководители дошкольных объединений.

Необходимо вдумчиво работать в направлении строительства новых детских садов, чтобы это было связано с логистикой и удобством для людей добавил Сергей Носов.

Кроме этого, новые детсады появятся и в других районах города.