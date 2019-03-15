Безруков, Пореченков и Галустян приедут в Екатеринбург помолиться

Так, в Екатеринбурге ожидают Михаила Пореченкова, Михаила Галустяна, Сергея Безрукова, Алексея Чадова и Егора Пазенко, сообщает ЕТВ .

Молебен состоится на месте строительства будущего храма 17 марта в 15.00. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл вместе с главами епархий Екатеринбургской митрополии в молитвах попросят о прекращении раскола РПЦ.