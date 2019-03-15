Безруков, Пореченков и Галустян приедут в Екатеринбург помолиться
Сегодня, 15:53ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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На молебен на месте будущего храма святой Екатерины в столице Урала 17 марта приедут российские знаменитости.
Сюжеты: Екатеринбург
Так, в Екатеринбурге ожидают Михаила Пореченкова, Михаила Галустяна, Сергея Безрукова, Алексея Чадова и Егора Пазенко, сообщает ЕТВ.
Молебен состоится на месте строительства будущего храма 17 марта в 15.00. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл вместе с главами епархий Екатеринбургской митрополии в молитвах попросят о прекращении раскола РПЦ.
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