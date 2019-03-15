Индийская семья не может улететь из Екатеринбурга из-за отсутствия теплых вещей
Сегодня, 15:09ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
15 марта из больницы выписывают индийскую семью, из-за которой была совершена вынужденная посадка рейса Дубай-Сиэтл в Кольцово.
Сюжеты: Екатеринбург
Самолет совершил посадку из-за того, что на борту стало плохо ребенку. Семья с малышом была доставлена в больницу Екатеринбурга, где у мальчика диагностировали ОРВИ. Ребенок прошел лечение и сегодня сможет отправиться домой. Однако у индийской семьи нет теплых вещей, жителей Екатеринбурга просят оказать помощь - привезти в больницу №40 теплые вещи и организовать доставку семьи в аэропорт.
Для мальчика двух лет медики одежду нашли, нет теплой шапки. Для мамы и папы сегодня нужны курточки с капюшонами, мужская 46–48-го размера, женская 44-го размера. Вылет - в два часа ночи,написала в соцсети пресс-секретарь больницы Инна Абелинскене.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей