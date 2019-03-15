Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Индийская семья не может улететь из Екатеринбурга из-за отсутствия теплых вещей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
32285076387 0ffd5b8840 k

Индийская семья не может улететь из Екатеринбурга из-за отсутствия теплых вещей

Сегодня, 15:09ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте
также
Можно ли скрыть следы преступления? Тагильские криминалисты развенчали основные мифы
0,44% средств тратится на развитие культуры в России
Тагильский депутат Балыбердин поддержал закон о закрытии хостелов в жилых домах