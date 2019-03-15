Индийская семья не может улететь из Екатеринбурга из-за отсутствия теплых вещей

Самолет совершил посадку из-за того, что на борту стало плохо ребенку. Семья с малышом была доставлена в больницу Екатеринбурга, где у мальчика диагностировали ОРВИ. Ребенок прошел лечение и сегодня сможет отправиться домой. Однако у индийской семьи нет теплых вещей, жителей Екатеринбурга просят оказать помощь - привезти в больницу №40 теплые вещи и организовать доставку семьи в аэропорт.