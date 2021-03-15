Разработавшего одежду для Путина уральского модельера наградил губернатор

Указ о награждении знаком отличия третьей степени подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Документ опубликован на портале правовой информации региона.
В тексте отмечается, что Дмитрий Шишкин награжден за особые заслуги в сфере социального и экономического развития Среднего Урала.
В 2019 году Шишкин представил коллекцию одежды с гербом России и надписью Putin Team. Она была разработана при взаимодействии с Министерством торговли РФ, пишет Znak.
В 2020 году модельер получил премию за бренд SHISHKIN от правительства РФ. Награда была назначена за достижение результатов в качестве продукции и услуг, а также за введение эффективных способов менеджмента качества.
Напомним, 23 сентября 2020 года сообщалось, как уральский модельер Дмитрий Шишкин отправил президенту России Владимиру Путину посылку с одеждой. Он подарил главе государства коллекцию одежды Putin Team и бесплатно передал президенту 100 единиц одежды: брюки, толстовки, футболки и головные уборы.