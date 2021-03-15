Разработавшего одежду для Путина уральского модельера наградил губернатор

Разработавшего одежду для Путина уральского модельера наградил губернатор

Сегодня, 15:35ОбществоФото: Дмитрий Шишкин "Вконтакте"
Владелец коллекции Putin Team, дизайнер и руководитель «Юниформ Ателье» Дмитрий Шишкин награжден знаком отличия за заслуги перед Свердловской областью.

Указ о награждении знаком отличия третьей степени подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Документ опубликован на портале правовой информации региона.

В тексте отмечается, что Дмитрий Шишкин награжден за особые заслуги в сфере социального и экономического развития Среднего Урала.

В 2019 году Шишкин представил коллекцию одежды с гербом России и надписью Putin Team. Она была разработана при взаимодействии с Министерством торговли РФ, пишет Znak.

В 2020 году модельер получил премию за бренд SHISHKIN от правительства РФ. Награда была назначена за достижение результатов в качестве продукции и услуг, а также за введение эффективных способов менеджмента качества.

Напомним, 23 сентября 2020 года сообщалось, как уральский модельер Дмитрий Шишкин отправил президенту России Владимиру Путину посылку с одеждой. Он подарил главе государства коллекцию одежды Putin Team и бесплатно передал президенту 100 единиц одежды: брюки, толстовки, футболки и головные уборы.

Материалы по теме:
Свердловская областьЕвгений Куйвашевнаградаодеждабрендвладелец
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы