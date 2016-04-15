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Нижний Тагил может стать «Городом трудовой славы»: инициативу поддержали ветераны и молодежь
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижний Тагил может стать «Городом трудовой славы»: инициативу поддержали ветераны и молодежь

15 апреля 2016, 16:10ОбществоТимофей Данилов
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