Нижний Тагил может стать «Городом трудовой славы»: инициативу поддержали ветераны и молодежь

Ветераны рассказали молодым тагильчанам о своей идее внести проект закона о звании «Город трудовой славы» на обсуждение в Госдуму.

Главная задача – добиться того, чтобы города России имели право носить это почетное звание. Вопрос об увековечивании памяти о трудовом подвиге городов в годы Великой Отечественной войны уже поднимали жители Челябинской области и группа депутатов государственной думы. Однако поддержки федерации активисты так и не добились.

Сейчас тагильчане планируют запустить масштабную акцию в поддержку проекта. По словам ветеранов, если все получится, то новое звание станет отличным подарком к 300-летию Нижнего Тагила. Инициативу уже поддержали более 6-ти тысяч тагильчан. Хорошее начинание граждан отметил и депутат Павел Крашенинников во время недавнего визита в наш город.

Сейчас ветераны заручились поддержкой молодого поколения – члены моложенной думы поднимут эту тему в своих коллективах.