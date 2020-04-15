В Свердловскую область из Китая привезли еще четыре миллиона медицинских масок

Груз предназначен для больниц Свердловской и Челябинской областей. На борту находятся 4,1 миллиона медицинских масок, 100 тысяч масок повышенной защиты, 10 тысяч защитных костюмов.

Напомним, средства на покупку медицинских изделий выделил председатель Совета директоров АО «Российская медная компания» миллиардер Игорь Алтушкин. На Урал должны прибыть три самолета с гуманитарной помощью. Первый приземлился в Кольцово 13 апреля, маски и защитные костюмы уже начали поступать в медучреждения.