В Екатеринбург прилетят три самолета с 10 миллионами медицинских масок

Всего ожидается три самолета. Первый прилетит 12 апреля, следующие — 14 и 15 апреля. 10 миллионов медицинских масок для свердловчан приобрел миллиардер Игорь Алтушкин. Стоимость груза — один миллион рублей.

Помимо медицинских масок в груз включены перчатки, антисептики, термометры и иные средства, необходимые для защиты и предотвращения распространения коронавируса.

Напомним, в Свердловской области подтверждены 56 случаев коронавируса. Вчера стало известно, что предварительный диагноз поставлен 63-летнему тагильчанину. Однако официально в мэрии данные сведения пока не подтвердили.