В Екатеринбург прилетят три самолета с 10 миллионами медицинских масок
Сегодня, 11:32ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В воскресенье на Средний Урал прибудет первый борт с медицинскими масками из Китая, сообщает пресс-служба РМК.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Всего ожидается три самолета. Первый прилетит 12 апреля, следующие — 14 и 15 апреля. 10 миллионов медицинских масок для свердловчан приобрел миллиардер Игорь Алтушкин. Стоимость груза — один миллион рублей.
Помимо медицинских масок в груз включены перчатки, антисептики, термометры и иные средства, необходимые для защиты и предотвращения распространения коронавируса.
Напомним, в Свердловской области подтверждены 56 случаев коронавируса. Вчера стало известно, что предварительный диагноз поставлен 63-летнему тагильчанину. Однако официально в мэрии данные сведения пока не подтвердили.
Карта распространения коронавируса в России
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