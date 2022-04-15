В Нижнем Тагиле появятся новые медицинские классы. Они будут находиться в школе №100 и политехнической гимназии. Такие классы должны будут способствовать росту медперсонала в городе.
Обращений поступает много, ГГМ у нас достаточно оживленный район. Классы открываем на следующий год,сказал глава города Владислав Пинаев.
Напомним, что ранее сообщалось о создании медицинских классов в одной школе в каждом районе города со следующего года. В Ленинском районе первым такой класс появится в школе № 64 на проспекте Мира, 9. В планах властей на будущее - создание классов данного направления в одной-двух школах в каждом районе Нижнего Тагила.
Ранее Владислав Пинаев сообщал, что задача реализуется на будущее. И что, даже если идея полностью реализуется через 10 лет, когда ребенок выучится, тем не менее, к этому моменту власти уже будут иметь какую-то базу.