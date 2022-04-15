В Нижнем Тагиле появятся новые медицинские классы

В Нижнем Тагиле появятся новые медицинские классы
В Нижнем Тагиле появятся новые медицинские классы
Сегодня, 14:40Общество
Новые медклассы появятся в еще в двух школах Нижнего Тагила.

В Нижнем Тагиле появятся новые медицинские классы. Они будут находиться в школе №100 и политехнической гимназии. Такие классы должны будут способствовать росту медперсонала в городе.

Обращений поступает много, ГГМ у нас достаточно оживленный район. Классы открываем на следующий год,сказал глава города Владислав Пинаев.

Напомним, что ранее сообщалось о создании медицинских классов в одной школе в каждом районе города со следующего года. В Ленинском районе первым такой класс появится в школе № 64 на проспекте Мира, 9. В планах властей на будущее - создание классов данного направления в одной-двух школах в каждом районе Нижнего Тагила.

Ранее Владислав Пинаев сообщал, что задача реализуется на будущее. И что, даже если идея полностью реализуется через 10 лет, когда ребенок выучится, тем не менее, к этому моменту власти уже будут иметь какую-то базу.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзивКасается каждого
Материалы по теме:
медицинакадрыперсонал
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы