На «скорой» госпитализирован пассажир тагильского трамвая на Островского

На «скорой» госпитализирован пассажир тагильского трамвая на Островского
На «скорой» госпитализирован пассажир тагильского трамвая на Островского
Сегодня, 23:24ОбществоФото: TagilCity.ru
На карете скорой помощи был госпитализирован пассажир трамвая № 12 на конечной остановке на улице Островского в Нижнем Тагиле.

Примерно около 15.30 на конечную остановку трамваев на улице Овстровского прибыл автомобиль скорой медицинской помощи. Пассажиру рейса № 12 стало плохо, пришлось вызывать медиков.

Человека вынесли из трамвая, положили в «скорую» и увезли в больницу. Очевидно, что это был не водитель и не кондуктор, трамвай поехал дальше по маршруту, сообщили редакции TagilCity.ru очевидцы происшествия.

В диспетчерской оперативный комментарий редакции получить не удалось. Директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов на звонки журналистов также не ответил.

Фото:tagilcity.ru

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
скорая помощьтрамвайтагильский трамвайпассажирНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы