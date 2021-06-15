На «скорой» госпитализирован пассажир тагильского трамвая на Островского

Примерно около 15.30 на конечную остановку трамваев на улице Овстровского прибыл автомобиль скорой медицинской помощи. Пассажиру рейса № 12 стало плохо, пришлось вызывать медиков.
Человека вынесли из трамвая, положили в «скорую» и увезли в больницу. Очевидно, что это был не водитель и не кондуктор, трамвай поехал дальше по маршруту, сообщили редакции TagilCity.ru очевидцы происшествия.
В диспетчерской оперативный комментарий редакции получить не удалось. Директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов на звонки журналистов также не ответил.