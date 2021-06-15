Приезд Михаила Мишустина ожидается в Екатеринбурге

Напомним, после того, как Илон Маск анонсировал появление завода на территории России, Евгений Куйвашев предложил ему производить электромобили под Нижним Тагилом. Он пригласил Маска посетить Екатеринбург в июле, когда будет проходить международная промышленная выставка «Иннопром».