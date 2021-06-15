Приезд Михаила Мишустина ожидается в Екатеринбурге

Приезд Михаила Мишустина ожидается в Екатеринбурге
Приезд Михаила Мишустина ожидается в Екатеринбурге
Сегодня, 21:54ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Участие в выставке «Иннопром» председателя правительства РФ Михаила Мишустина ожидается в Екатеринбурге. Об этом заявил директор деловой программы «Иннопрома» Антон Атрашкин.

Отмечается, что участие Мишустина предполагается в главной стратегической сессии. По словам Атрашкина, точная информация, которая касается приезда Мишустина, ближе к дате выставки будет объявлена пресс-службой правительства РФ, сообщает Ура.ру.

Также на «Иннопроме» ожидают губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и председателя совета директоров «Трубной металлургической компании» Дмитрия Пумпянского. Планируется, что выставку посетит глава Минпромторга Денис Мантуров, а также иностранные политики и бизнесмены.

Напомним, после того, как Илон Маск анонсировал появление завода на территории России, Евгений Куйвашев предложил ему производить электромобили под Нижним Тагилом. Он пригласил Маска посетить Екатеринбург в июле, когда будет проходить международная промышленная выставка «Иннопром».

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