Евгений Куйвашев предложил Илону Маску производить электромобили под Нижним Тагилом

Евгений Куйвашев предложил Илону Маску производить электромобили под Нижним Тагилом

Евгений Куйвашев предложил Илону Маску производить электромобили под Нижним Тагилом

Сегодня, 19:16
Общество
Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
После того, как основатель Tesla Илон Маск анонсировал появление завода на территории России, губернатор Свердловской Евгений Куйвашев предложил ему производить электромобили под Нижним Тагилом.

По словам губернатора, «Титановая долина» подходит для этих целей, поскольку там создана подходящая экономическая зона со всей инфраструктурой и льготами для инвесторов. Также Куйвашев отметил, что преференции позволят снизить расходы на возведение нового завода на 30%.

У нас есть все: наука, образование, высококлассные специалисты и другие предприятия, с которыми удобно и выгодно устанавливать кооперационные связи,написал Евгений Куйвашев на своей личной странице в Instagram.

Он пригласил Илона Маска посетить Екатеринбург в июле, когда будет проходить международная промышленная выставка ИННОПРОМ. Свое обращение Евгений Куйвашев также продублировал на английском языке.

Напомним, 21 мая стало известно, что Илон Маск стал спикером второго дня марафона «Новое Знание». Он поделился с участниками форума своим мнением о будущем человечества через 50 лет.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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Свердловская областьЕвгений КуйвашевпроизводствоНижний Тагил
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