На Урале мать студента, осужденного за секс с 13-летней, вышла на пикет

Семья проживает в Каменске-Уральском, родственники заранее согласовали проведение пикета в Екатеринбурге. На мероприятие им выделили час — с 13.00 до 14.00. Таким способом близкие осужденного пытаются привлечь внимание общественности. Мать считает, что ее сын невиновен.

Родные свердловчанина поясняют, что девушка умышленно скрывала свой возраст. Кроме того, они полагают, что на девушку оказывали давление в следственных органах и заставили написать заявление об изнасиловании.