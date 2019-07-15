На Урале мать студента, осужденного за секс с 13-летней, вышла на пикет
Сегодня, 09:29ОбществоФото: «Комсомольская Правда Урал»
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В Екатеринбурге мать и друзья студента, осужденного на семь лет за секс со школьницей, вышли на пикет, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Семья проживает в Каменске-Уральском, родственники заранее согласовали проведение пикета в Екатеринбурге. На мероприятие им выделили час — с 13.00 до 14.00. Таким способом близкие осужденного пытаются привлечь внимание общественности. Мать считает, что ее сын невиновен.
Родные свердловчанина поясняют, что девушка умышленно скрывала свой возраст. Кроме того, они полагают, что на девушку оказывали давление в следственных органах и заставили написать заявление об изнасиловании.
Широкую огласку ситуация получила после того, как девушка на своей странице в соцсети опубликовала интимное видео со студентом. Мать осужденного полагает, что школьница таким образом отомстила ее сыну за связь с другой девушкой.
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