В Нижнем Тагиле 15 августа начинается запись детей в учреждения допобразования
С 15 августа по 15 сентября в Нижнем Тагиле будет проходить запись детей в кружки и секции, сообщает администрация города.
С этого года в Свердловской области внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Согласно программе, каждый свердловчанин от 5 до 18 лет сможет получить именной сертификат, по которому сможет бесплатно заниматься по наиболее интересному для него направлению. Новая система вводится в целях повышения качества допобразования.
Родителям необходимо оформить реестровую запись. Сделать это можно через портал «Персонифицированное дополнительное образование», перейдя по ссылке и нажав на кнопку «Получить сертификат». Далее нужно выполнить ряд действий, после чего на электронную почту придет письмо с логином и паролем для личного кабинета. Помимо этого, на почту придет форма заявления, его необходимо будет отнести в пункт активации сертификатов.
Получить сертификат можно также непосредственно в пунктах активации, предоставив документ, удостоверяющий личность родителя, документ ребенка (паспорт иди свидетельство о рождении), документ с данными о регистрации ребенка в Нижнем Тагиле.