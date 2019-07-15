В Нижнем Тагиле 15 августа начинается запись детей в учреждения допобразования

С этого года в Свердловской области внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Согласно программе, каждый свердловчанин от 5 до 18 лет сможет получить именной сертификат, по которому сможет бесплатно заниматься по наиболее интересному для него направлению. Новая система вводится в целях повышения качества допобразования.

Родителям необходимо оформить реестровую запись. Сделать это можно через портал «Персонифицированное дополнительное образование», перейдя по ссылке и нажав на кнопку «Получить сертификат». Далее нужно выполнить ряд действий, после чего на электронную почту придет письмо с логином и паролем для личного кабинета. Помимо этого, на почту придет форма заявления, его необходимо будет отнести в пункт активации сертификатов.