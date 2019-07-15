В Нижнем Тагиле виновник ДТП заплатит 40 тысяч рублей за наезд на ребенка-инвалида

23 января этого года водитель машины «Джили МК-Кросс» нарушил ПДД, двигаясь со стороны улицы Окунева в сторону улицы Юности в Нижнем Тагиле. В результате чего совершил наезд на 13-летнего ребенка-инвалида. Ребенок переходил проезжую часть в соответствии с ПДД. Ранее автомобилист уже привлекался к административной ответственности.