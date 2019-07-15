В Нижнем Тагиле виновник ДТП заплатит 40 тысяч рублей за наезд на ребенка-инвалида
Сегодня, 14:29ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Дзержинский районный суд Нижнего Тагила по требованию прокуратуры взыскал с виновника ДТП 40 тысяч рублей компенсации морального вреда ребенку-инвалиду, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Сюжеты: Нижний Тагил
23 января этого года водитель машины «Джили МК-Кросс» нарушил ПДД, двигаясь со стороны улицы Окунева в сторону улицы Юности в Нижнем Тагиле. В результате чего совершил наезд на 13-летнего ребенка-инвалида. Ребенок переходил проезжую часть в соответствии с ПДД. Ранее автомобилист уже привлекался к административной ответственности.
В результате наезда ребенок получил травму живота и вынужден был пройти амбулаторное лечение. Помимо этого, несовершеннолетний испытал сильное эмоциональное потрясение.
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