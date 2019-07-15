В Нижнем Тагиле водитель экскаватора попытался украсть канализационную трубу
Инцидент произошёл в районе Лебяжки утром 15 июля. Водитель экскаватора, который пытался выкопать резервную канализационную трубу, был пойман с поличным сотрудниками «Водоканала-НТ», сообщает АН «Между строк».
В 9 часов утра жители близлежащих домов сообщили в «Водоканал-НТ» о том, что на земельном участке началась работа техники. Специалисты организации немедленно выехали на место, при их появлении водитель попытался скрыться, но был задержан. Оказалось, что мужчину зовут Сергей и он рассказал, что работает по найму.
Я по найму обычно работаю. Позвонили — приехал. Место показали. Моё дело маленькое,оправдывался водитель экскаватора.
Отдел безопасности «Водоканала-НТ» вызвал на место происшествия сотрудников полиции, которые приняли заявление о попытке кражи трубы.
Сначала здесь специально сделали надрез, чтобы посмотреть, пустая труба или нет. Сейчас труба не задействована, но если что-то случится с основной трубой, то необходимо будет подключать эту как резервную. Если не на что переключать станет, то девать это всё будет некуда, для города наступят печальные последствия с точки зрения экологии,рассказал начальник отдела Юрий Алышев.
В МУ МВД «Нижнетагильское» журналистам подтвердили, что заявление от «Водоканала» принято, по нему будет проведена проверка, по её окончании правоохранительные органы вынесут процессуальное решение.