На Урале мужчину приговорили к двум годам колонии за избиение сотрудника Росгвардии
Сегодня, 10:20ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Сергей Карелин из Карпинска приговорен к двум годам и четырем месяцам колонии строгого режима за применение насилия в отношении сотрудника власти, сообщает прокуратура Свердловской области.
В октябре прошлого года Карелин находился в Карпинском районном отделе Управления Федеральной службы судебных приставов в связи с исполнительным производством о взыскании с него алиментов на содержание ребенка. В этот момент мужчина был пьян и мешал работе судебных приставов. В связи с этим были вызваны сотрудники Росгвардии.
Силовики приняли меры к пресечению противоправного поведения мужчины. В ответ Карелин нанес сотруднику Росгвардии, находящемуся в форменном обмундировании, два удара кулаком по голове.
Напомним, в Нижнем Тагиле в соцсетях появилось видео, на котором сотрудник Росгвардии бьет дубинкой по руке пожилую женщину.
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