На Урале мужчину приговорили к двум годам колонии за избиение сотрудника Росгвардии

В октябре прошлого года Карелин находился в Карпинском районном отделе Управления Федеральной службы судебных приставов в связи с исполнительным производством о взыскании с него алиментов на содержание ребенка. В этот момент мужчина был пьян и мешал работе судебных приставов. В связи с этим были вызваны сотрудники Росгвардии.