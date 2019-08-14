В Нижнем Тагиле сотрудник Росгвардии при задержании ударил женщину дубинкой
Накануне в группе ВКонтакте «ЧП Нижний Тагил» было опубликовано видео, на котором происходит задержание мужчины сотрудниками правопорядка. В этот момент явно нетрезвые люди пытаются помешать правоохранителям, и в ответ один из сотрудников ударяет дубинкой женщину по руке.
В пресс-службе Росгвардии обещали дать комментарий позже. Источник TagilCity.ru в правоохранительных органах рассказал, что пострадавшая на видео женщина — мать задерживаемого, на которую он сам нападал до прибытия стражей закона.
Эта компания распивала спиртные напитки, мужчина разбуянился, начал орать, нападать на свою мать, и соседи вызвали полицию. Прибывшие бойцы пытались его успокоить, пришлось применять силу, а мать начала за него заступаться, мешать задержанию, вцепилась в руку сотруднику, тот отреагировал,пояснил наш собеседник.
Как уточнили в «ЧП Нижний Тагил» инцидент произошел 27 июля на улице Константина Пылаева. В комментариях к видео пользователи «Вконтакте» также отмечают, что задержанный и пострадавшая ведут себя неадекватно: они явно пьяны и провоцируют сотрудников правопорядка. Впрочем, другие заявляют, что ударивший женщину боец заслуживает наказания.