В Нижнем Тагиле сотрудник Росгвардии при задержании ударил женщину дубинкой

В пресс-службе Росгвардии обещали дать комментарий позже. Источник TagilCity.ru в правоохранительных органах рассказал, что пострадавшая на видео женщина — мать задерживаемого, на которую он сам нападал до прибытия стражей закона.

Эта компания распивала спиртные напитки, мужчина разбуянился, начал орать, нападать на свою мать, и соседи вызвали полицию. Прибывшие бойцы пытались его успокоить, пришлось применять силу, а мать начала за него заступаться, мешать задержанию, вцепилась в руку сотруднику, тот отреагировал,пояснил наш собеседник.