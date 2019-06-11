СК проверит Росгвардию из-за бездействия у Храма-на-Драме

О проверке сообщил замначальника полиции ГУ МВД по Свердловской области Эдуард Бородин, материалы находятся в следственном отделе по Верх-Исетскому району. Расследовать «бездействие сотрудников Росгвардии» попросил общественник Дмитрий Калинин. Просьба связана с действиями спортсменов в первый день пикетов у Храма-на-Драме. Общественник считает, что силовики должны были защитить горожан от нападения спортсменов, и просит возбудить уголовное дело по статье «Халатность».

В полиции после пикетов у Храма-на-Драме возбуждено несколько уголовных дел, в частности, по статьям «Хулиганство с применением оружия» и «Массовые беспорядки».