На опрос по строительству храма в Екатеринбурге необходимо 13 млн рублей

На озвученную сумму закупят бумагу для бюллетеней. Также средства понадобятся на обеспечения безопасности на участках и обучение волонтеров.

Ранее планировалось, что опрос будет организован в кратчайшие сроки и пройдет в ближайший месяц. Однако в избиркоме пояснили, что процесс затянется до сентября.