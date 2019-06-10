На опрос по строительству храма в Екатеринбурге необходимо 13 млн рублей
Сегодня, 19:15ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Екатеринбургская избирательная комиссия подсчитала, что опрос по храму святой Екатерины будет стоить 13 млн рублей. Об этом 10 июня рассказал руководитель горизбиркома Илья Захаров.
Сюжеты: Конфликт вокруг Храма-на-Драме, Екатеринбург
На озвученную сумму закупят бумагу для бюллетеней. Также средства понадобятся на обеспечения безопасности на участках и обучение волонтеров.
Ранее планировалось, что опрос будет организован в кратчайшие сроки и пройдет в ближайший месяц. Однако в избиркоме пояснили, что процесс затянется до сентября.
Если бы вместо опроса провели референдум, то на него необходимо было потратить около 130 млн рублей.
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