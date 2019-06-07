В Екатеринбурге определили шесть площадок для храма Святой Екатерины
В мэрии Екатеринбурга прошло заседание экспертного совета, в результате которого архитекторы и чиновники определили шесть потенциальный площадок для строительства собора Святой Екатерины, сообщает информагентство Ура.ру.
В список мест для собора также попал сквер у Театра драмы, но с учетом «изменения места посадки, параметров и сохранения сквера».
Эксперты также внесли в список площадку у перекрестка Фурманова — Белинского, территорию приборостроительного завода, акваторию Макаровского моста, площадку на улице Татищева у «Екатеринбург Арены» и территорию снесенной телебашни.
Архитекторы выбирали места из 13 площадок, предложенных екатеринбуржцами. Критериями выбора стали расположение в историческом центре уральской столицы, градостроительная значимость, имущественное обременение, транспортная доступность и размер площадки.
Учитывать мнение граждан стали после несанкционированных акций протеста, начавшихся в Екатеринбурге после возведения забора в сквере у Театра драмы. Мэрия города по предложению президента России Владимира Путина решила провести опрос о местоположении храма.