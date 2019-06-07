В Екатеринбурге определили шесть площадок для храма Святой Екатерины

В список мест для собора также попал сквер у Театра драмы, но с учетом «изменения места посадки, параметров и сохранения сквера».

Эксперты также внесли в список площадку у перекрестка Фурманова — Белинского, территорию приборостроительного завода, акваторию Макаровского моста, площадку на улице Татищева у «Екатеринбург Арены» и территорию снесенной телебашни.

Архитекторы выбирали места из 13 площадок, предложенных екатеринбуржцами. Критериями выбора стали расположение в историческом центре уральской столицы, градостроительная значимость, имущественное обременение, транспортная доступность и размер площадки.