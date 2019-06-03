Мэр Екатеринбурга попросил противников и защитников храма договориться

Высокинский написал, что активисты «нагнетают ситуацию», по этому всем сторонам необходимо договориться.

Для нас важно, чтобы вы выработали консолидированное мнение и озвучили его. Только тогда мы поймем, с кем дальше обсуждать ситуацию и искать компромисс, сообщил мэр.

Также глава города отметил, что активистам нужно принять какое-то единое мнение о новой площадке для храма. Помимо этого, важным моментом, по мнению Высокинского, является понимание против храма в целом выступают горожане или против строительства храма на территории сквера.