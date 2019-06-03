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#домахорошо
Мэр Екатеринбурга попросил противников и защитников храма договориться
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Мэр Екатеринбурга попросил противников и защитников храма договориться

Сегодня, 14:24ОбществоФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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