Мэр Екатеринбурга попросил противников и защитников храма договориться
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский призвал сторонников и противников строительства Храма-на-Драме «выработать консолидированное мнение», об этом сообщается на официальном сайте мэрии.
Высокинский написал, что активисты «нагнетают ситуацию», по этому всем сторонам необходимо договориться.
Для нас важно, чтобы вы выработали консолидированное мнение и озвучили его. Только тогда мы поймем, с кем дальше обсуждать ситуацию и искать компромисс, сообщил мэр.
Также глава города отметил, что активистам нужно принять какое-то единое мнение о новой площадке для храма. Помимо этого, важным моментом, по мнению Высокинского, является понимание против храма в целом выступают горожане или против строительства храма на территории сквера.
Напомним, что мэрия завершила прием предложений от горожан касательного нового места для строительства Храма святой Екатерины. Из 11 тысяч сообщений был сформирован список, включивший в себя 61 вариант. Окончательный вариант будет сформирован 4 июля и выставлен на голосование.