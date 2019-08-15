По БКАД сданы три тагильские улицы. В комиссии были чиновники, дорожники и инвалиды

Работы на улице Товарный двор в рамках субподряда выполняла компания МУП «Тагилдорстрой». По словам директора компании Игоря Васильева, длина отремонтированного участка составляла 400 метров.

Участок небольшой по сравнению с остальными улицами, но здесь очень плотное автомобильное движение из-за близости с автовокзалом,говорит Васильев.

Помимо дорожного полотна на участке, был сделан тротуар, пешеходный переход и ограждения, а на газонах посеяли траву. Также на сдаче улицы Товарный двор присутствовал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Улицы Басова и Хвойная ремонтировались компанией ООО «УБТ-Сервис», которая в этом году является генеральным подрядчиком. Обе улицы также были успешно сданы. Директор компании Гаджи Абдулов отметил, что все работы ведутся в плановом режиме.

На улице Басова заменено дорожное покрытие, установлены новые бортовые камни, а также восстановлен участок тротуара,рассказал Гаджи Абдулов.

Приёмная комиссия во главе с заместителем директора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Николаем Новиковым дорогу утвердили и заявили, что всё соответствует проекту, а образцы асфальтобетонной смеси успешно прошли испытания.

Все работы выполнены верно и в срок, а объект полностью соответствует проекту. Многие работы по благоустройству в проект не входили, тем не менее подрядчик их частично выполнил,заявил Николай Новиков.

По словам Гаджи Абдулова, ещё на 13 объектах ведутся работы в рамках проекта и 70% выполнено, некоторые улицы уже готовы к сдаче. Приёмка оставшихся объектов состоится в конце августа и в сентябре. Согласно контракту гарантия на сданные дороги составляет 5 лет.

Однако, по словам представителя Общества слепых, в некоторых частях не хватает тактильных плит для комфортного перемещения незрячих людей.

Фото: tagilcity.ru